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Премьер Британии надеется на прекращение огня в Украине уже в ближайшее время

Общие новости

Весьма оптимистично

Премьер Британии надеется на прекращение огня в Украине уже в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова.

Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безоговорочного прекращения огня", - сказал он в интервью The Telegraph.

Ранее стало известно, что вместо многотысячного боевого контингента Великобритания теперь собирается направить в Украину военных инструкторов. Причина - высокие риски.

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Украина Великобритания война с россией Кир Стармер переговоры
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 10:05
Зелеботики, с добрым утром! Просыпайтесь шакалы, пора за работу.
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Комментарии 2
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Баpceлиниуc
25.04.2025 в 10:05
Зелеботики, с добрым утром! Просыпайтесь шакалы, пора за работу.
Ответить
0
1
avatar
Баpceлиниуc
25.04.2025 в 09:22
Масон и сатанист Стармер вам расскажет, угу...
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0
1

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