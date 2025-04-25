Премьер Британии надеется на прекращение огня в Украине уже в ближайшее время

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова.

Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы - не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безоговорочного прекращения огня", - сказал он в интервью The Telegraph.