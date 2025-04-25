Сегодня отмечает День рождения легенда Динамо Олег Гусев

Олег Анатольевич Гусев родился 25 апреля 1983-го в Степановке (Сумская область). Сегодня ему исполняется 42 года. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины. Ныне Гусев является ассистентом главного тренера первой команды "бело-синих".

Гусев - пятикратный чемпион Украины в составе киевлян, пятикратный обладатель Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка Украины.

Олег Гусев начал свою профессиональную карьеру на Сумщине в ​​2000-м году. Затем короткий период времени провел в "Борисфене" и "Арсенале", после чего присоединился к киевскому "Динамо". В итоге, проведя в столичном клубе пятнадцать лет, сыграл за команду более 443 матча и забил 96 голов.

Участник чемпионата мира 2006 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. На Мундиале в Германии Гусев забил победный гол в серии пенальти со Швейцарией, выведя "сине-желтых" в четвертьфинал турнира. За сборную Украины провел 98 матчей и забил 13 голов.