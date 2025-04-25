Не утратили бомбардирский талант. Шевченко и Ребров забили в товарищеском матче

Накануне Конгресса Украинской ассоциации футбола состоялся товарищеский поединок с участием его делегатов.

Встреча состоялась на киевском стадионе им. Виктора Банникова. Первую команду ("синих") возглавлял Виталий Кварцяный, вторую ("желтых") - Андрей Биба и Игорь Гатауллин.

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В итоге сильнее со счетом 6:3 оказались "синие". Дублем в составе победителей отметился президент УАФ Андрей Шевченко.

Один гол в составе "желтых" на свой счет записал вице-президент УАФ, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Напомним, очередной Конгресс УАФ начнется сегодня, в 12:00 по киевскому времени.