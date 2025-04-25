Григорий Суркис получил награду Легенда украинского футбола от УАФ

Сегодня, 25 апреля, в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Почетный член УЕФА и бывший президент ФФУ получил награду от президента УАФ Андрея Шевченко на очередном конгрессе ассоциации.

Также награду "Легенда украинского футбола" получил Владимир Мунтян (не присутствовал на церемонии) и посмертно Сергей Савелий (награду получил сын).