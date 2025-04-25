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Григорий Суркис получил награду Легенда украинского футбола от УАФ

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Признания удостоились еще два человека

Григорий Суркис получил награду Легенда украинского футбола от УАФ

Фото: 368.media

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Сегодня, 25 апреля, в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.

Почетный член УЕФА и бывший президент ФФУ получил награду от президента УАФ Андрея Шевченко на очередном конгрессе ассоциации.

Также награду "Легенда украинского футбола" получил Владимир Мунтян (не присутствовал на церемонии) и посмертно Сергей Савелий (награду получил сын).

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Григорий Суркис получил награду Легенда украинского футбола от УАФ - изображение 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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