Григорий Суркис получил награду Легенда украинского футбола от УАФ
Признания удостоились еще два человека
Фото: 368.media
Сегодня, 25 апреля, в киевском Доме футбола проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола.
Почетный член УЕФА и бывший президент ФФУ получил награду от президента УАФ Андрея Шевченко на очередном конгрессе ассоциации.
Также награду "Легенда украинского футбола" получил Владимир Мунтян (не присутствовал на церемонии) и посмертно Сергей Савелий (награду получил сын).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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