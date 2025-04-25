Кварцяный - о работе Шевченко во главе УАФ: Пунктуально, порядочно. Быстро решаются все вопросы
Чувствуется прогресс
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Украинский тренер и председатель Ассоциации футбола Волыни Виталий Кварцяный положительно высказался о работе главы УАФ Андрея Шевченко.
"В Ассоциации работают профессионалы. Андрей Николаевич достаточно скромно ведет свой процесс, выполняя профессионально обязанности председателя. Пунктуально, порядочно. Все ассамблеи и исполкомы проходят вовремя. Быстро решаются все вопросы. Все вопросы четко прописаны, дают ясность проблемы, поэтому они сразу решаются. Нет бюрократии.
Главное достижение - быстрая, но непростая адаптация к работе. Надо было откорректировать многие финансовые вопросы, которые были проблематичными, чтобы ассоциация и все ее составляющие работали. Надо было создать комитеты. Внешне кажется, что это простое дело, но это не так", - отметил Кварцяный.
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