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Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки

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Позиция не изменилась

Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки

УАФ

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Президент УАФ Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд в европейские соревнования из-за военной агрессии со стороны РФ.

"Спасибо региональным ассоциациям за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение этого - подписанные меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция относительно участия российских команд остается неизменной - пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы движемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола", - сказал Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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