Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
Позиция не изменилась
УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд в европейские соревнования из-за военной агрессии со стороны РФ.
"Спасибо региональным ассоциациям за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.
Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение этого - подписанные меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.
Моя позиция относительно участия российских команд остается неизменной - пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы движемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола", - сказал Шевченко.
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