Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки

Президент УАФ Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд в европейские соревнования из-за военной агрессии со стороны РФ.

"Спасибо региональным ассоциациям за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение этого - подписанные меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция относительно участия российских команд остается неизменной - пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. Несмотря на все обстоятельства, мы движемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола", - сказал Шевченко.