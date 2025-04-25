Андрей Шевченко пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время выступления в Доме футбола во время проведения 27-го Конгресса УАФ пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину.

"Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину. За последние три с половиной года Украину посетили более 80 руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас".

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Напомним, что в пятницу 27-го апреля, в Доме футбола впервые в истории проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола, который транслируется в прямом эфире.