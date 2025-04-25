Андрей Шевченко пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину
Актуальное предложение
Фото: Дан Балашов / УАФ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время выступления в Доме футбола во время проведения 27-го Конгресса УАФ пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину.
"Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину. За последние три с половиной года Украину посетили более 80 руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в пятницу 27-го апреля, в Доме футбола впервые в истории проходит Конгресс Украинской ассоциации футбола, который транслируется в прямом эфире.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2025 в 14:06
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1