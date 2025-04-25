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Под Москвой взорвали авто топ-генерала Генштаба РФ Москалика

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Откинуло на несколько метров

Под Москвой взорвали авто топ-генерала Генштаба РФ Москалика

Getty Images/Global Images Ukraine

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В Московской области в городе Балашиха произошел взрыв автомобиля. В результате погиб генерал-майор Ярослав Москалик.

"Погибший при взрыве машины в Балашихе - генерал Минобороны 59-летний Ярослав Москалик.

Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного возле дома «Фольксваген Гольф».

Взрыв был такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах разбилось стекло", - сообщает телеграм-канал Baza.

Впоследствии гибель Москалика подтвердили в российском Следкоме, где отметили, что "взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами".

Известно, что в 2016 году Москалик представлял Россию на переговорах в нормандском формате, в частности на техническом уровне, а с 2021-го был заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

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Источник:
Baza
Опубликовал: Александр Бураков
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