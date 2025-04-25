Под Москвой взорвали авто топ-генерала Генштаба РФ Москалика
Откинуло на несколько метров
Getty Images/Global Images Ukraine
В Московской области в городе Балашиха произошел взрыв автомобиля. В результате погиб генерал-майор Ярослав Москалик.
"Погибший при взрыве машины в Балашихе - генерал Минобороны 59-летний Ярослав Москалик.
Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного возле дома «Фольксваген Гольф».
Взрыв был такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах разбилось стекло", - сообщает телеграм-канал Baza.
Впоследствии гибель Москалика подтвердили в российском Следкоме, где отметили, что "взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами".
Известно, что в 2016 году Москалик представлял Россию на переговорах в нормандском формате, в частности на техническом уровне, а с 2021-го был заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Популярное сейчас
- 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО