Под Москвой взорвали авто топ-генерала Генштаба РФ Москалика

В Московской области в городе Балашиха произошел взрыв автомобиля. В результате погиб генерал-майор Ярослав Москалик.

"Погибший при взрыве машины в Балашихе - генерал Минобороны 59-летний Ярослав Москалик. Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного возле дома «Фольксваген Гольф». Взрыв был такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах разбилось стекло", - сообщает телеграм-канал Baza.

Впоследствии гибель Москалика подтвердили в российском Следкоме, где отметили, что "взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами".

Известно, что в 2016 году Москалик представлял Россию на переговорах в нормандском формате, в частности на техническом уровне, а с 2021-го был заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.