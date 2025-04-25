"Помните, что мы всегда на вашей стороне". Представитель УЕФА выступил на Конгрессе УАФ

Во время 27-го Конгресса Украинской ассоциации футбола в режиме онлайн выступил советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент.

Одним из ключевых месседжей, который звучал в выступлении президента УЕФА Александера Чеферина три недели назад в Белграде на конгрессе УЕФА, был о единстве, которое очень важно в сегодняшнем полярзированом мире. Сейчас очень важно, чтобы европейский футбол оставался примером единства. Пока политики воюют, мы должны строить мосты. В качестве одного из примеров можно привести совместную заявку Сербии и Албании на проведение юношеского чемпионата Европы в 2027 году. Еще один пример единства - меморандум, который УЕФА подписала с Европейской ассоциацией клубов (ECA), а также наше желание продолжать сотрудничать со всеми другими заинтересованными лигами и игроками. Наш основной фокус - национальные ассоциации, в частности Украина.

Я помню, как началась война в Украине. Многие люди были вынуждены отправиться за границу в соседние страны, а футбольные ассоциации этих стран были первыми, кто организовывал помощь. Я хочу сейчас заверить вас в том, что вы в дальнейшем можете рассчитывать на поддержку УЕФА. Помните, что УЕФА всегда на вашей стороне. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Хочу пожелать вам мира, чтобы я наконец смог принять участие в вашем следующем конгрессе лично, и чтобы другие команды из Европы могли приезжать на матчи с вашими командами в Украину, как это было раньше. Я хотел бы, чтобы борьба для вас продолжалась только на футбольном поле.