С новым вице-президентом. УАФ сделала несколько кадровых изменений
Как и анонсировалось
УАФ
25 апреля в киевском Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации.
Во время мероприятия было объявлено о назначении на должность первого вице-президента УАФ Артема Стоянова.
Стоянов - член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеющий более 15-летний опыт консультирования и представительства в судах. Ранее эту должность занимал Павел Бойчук, который ушел в отставку.
Среди других кадровых решений можно отметить:
- приостановление статуса членов Исполкома Александра Зинченко и Андрея Полтавца. В состав Исполкома введено Тараса Степаненко;
- приостановление деятельности Виталия Наума в должности председателя КДК УАФ. Его обязанности временно будет исполнять бывшая заместитель, а позже и и.о. председателя КДК - Оксана Зализко.
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