С новым вице-президентом. УАФ сделала несколько кадровых изменений

25 апреля в киевском Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации.

Во время мероприятия было объявлено о назначении на должность первого вице-президента УАФ Артема Стоянова.

Стоянов - член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеющий более 15-летний опыт консультирования и представительства в судах. Ранее эту должность занимал Павел Бойчук, который ушел в отставку.

Среди других кадровых решений можно отметить: