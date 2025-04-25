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С новым вице-президентом. УАФ сделала несколько кадровых изменений

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С новым вице-президентом. УАФ сделала несколько кадровых изменений

УАФ

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25 апреля в киевском Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации.

Во время мероприятия было объявлено о назначении на должность первого вице-президента УАФ Артема Стоянова.

Стоянов - член Исполкома УАФ, кандидат юридических наук, авторитетный юрист, имеющий более 15-летний опыт консультирования и представительства в судах. Ранее эту должность занимал Павел Бойчук, который ушел в отставку.

Среди других кадровых решений можно отметить:

  • приостановление статуса членов Исполкома Александра Зинченко и Андрея Полтавца. В состав Исполкома введено Тараса Степаненко;
  • приостановление деятельности Виталия Наума в должности председателя КДК УАФ. Его обязанности временно будет исполнять бывшая заместитель, а позже и и.о. председателя КДК - Оксана Зализко.
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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