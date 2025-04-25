Более 1,5 миллиарда гривен. В УАФ оценили убытки за период президентства Павелко

За время президентства Андрея Павелко экономические потери УАФ составили более полутора миллиардов гривен. Об этом сегодня сообщили на Конгрессе Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Такие данные были указаны на Конгрессе УАФ двумя аудиторскими компаниями. Как указывает AC Crowe Ukraine, за девять лет экономические потери и упущенная выгода УАФ составляет 1 миллиард 702 млн гривен.

По заключению Baker Tilly "общий размер нецелевого использования, недополучения экономических выгод и нанесенных экономических убытков" с 2015 до 2023 год оценивается в 1 млрд 682 млн гривен.

Главными источниками убытков УАФ стали:

расчеты через компанию Newport Management - 967,1 млн грн

строительство базы в Княжичах - 444,1 млн грн

другие нарушения - 273,8 млн грн.

В список других нарушений были внесены: приобретение земли для базы в Княжичах, вознаграждения для Пьерлуиджи Коллины и Лучано Лучи, строительство семи искусственных полей, закупка оборудования, безвозвратная финансовая помощь и залог на двух бывших должностных лиц.



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