Трамп заявил, что Крым "останется с Россией"

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины.

Об этом говорится в интервью Трампа изданию, которое брали 22 апреля и опубликовали 25 апреля.

Дональд Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну стремлением присоединиться к НАТО.

"Думаю, причиной начала этой войны стало то, что они начали разговоры о вступлении в НАТО", – сказал президент США.

Перед этим Трамп, комментируя предложение Украины купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что это Украина "начала войну".

Он также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины. "Крым останется с Россией", – заявил Трамп.

Более полных цитат The Time не приводит.

В интервью Трамп также похвастался тем, что заставил европейцев делать шаги для увеличения расходов на оборону.

Кроме того, Дональд Трамп сказал, что во время второго срока чувствует себя более уверенным и менее скованным в своих действиях, чем во время первого срока.

"В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир", – заявил он.