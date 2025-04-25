Трамп заявил, что Крым "останется с Россией"
Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну
фото из свободных источников
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины.
Об этом говорится в интервью Трампа изданию, которое брали 22 апреля и опубликовали 25 апреля.
Дональд Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну стремлением присоединиться к НАТО.
"Думаю, причиной начала этой войны стало то, что они начали разговоры о вступлении в НАТО", – сказал президент США.
Перед этим Трамп, комментируя предложение Украины купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что это Украина "начала войну".
Он также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины. "Крым останется с Россией", – заявил Трамп.
Более полных цитат The Time не приводит.
В интервью Трамп также похвастался тем, что заставил европейцев делать шаги для увеличения расходов на оборону.
Кроме того, Дональд Трамп сказал, что во время второго срока чувствует себя более уверенным и менее скованным в своих действиях, чем во время первого срока.
"В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир", – заявил он.
Популярное сейчас
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Зеленский оригинальным образом отреагировал на критику Трампа
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Комментарии 4