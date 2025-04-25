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Трамп заявил, что Крым "останется с Россией"

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Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну

Трамп заявил, что Крым "останется с Россией"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины.

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Об этом говорится в интервью Трампа изданию, которое брали 22 апреля и опубликовали 25 апреля.

Дональд Трамп повторил свои прежние заявления о том, что якобы Украина сама спровоцировала войну стремлением присоединиться к НАТО.

"Думаю, причиной начала этой войны стало то, что они начали разговоры о вступлении в НАТО", – сказал президент США.

Перед этим Трамп, комментируя предложение Украины купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты неба, намекнул, что это Украина "начала войну".

Он также дал понять, что считает Крым потерянным для Украины. "Крым останется с Россией", – заявил Трамп.

Более полных цитат The Time не приводит.

В интервью Трамп также похвастался тем, что заставил европейцев делать шаги для увеличения расходов на оборону.

Кроме того, Дональд Трамп сказал, что во время второго срока чувствует себя более уверенным и менее скованным в своих действиях, чем во время первого срока.

"В прошлый раз я боролся за выживание. В этот раз я борюсь за мир", – заявил он.

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Комментарии
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andrey B
25.04.2025 в 16:50
интересно чем закончит этот пришедший в белый дом нарцисс-идиот?вариантов немного-тюрьма после окончания президентского срока или импичмента;повторит судьбу кеннеди;будет принят на принудительное лечение в какой-нибудь психиатрической лечебнице.кто дал право этому балбесу решать чей крым?пусть вернёт аляску мокшанам и техас мексике.
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Комментарии 4
andrey B
25.04.2025 в 16:50
интересно чем закончит этот пришедший в белый дом нарцисс-идиот?вариантов немного-тюрьма после окончания президентского срока или импичмента;повторит судьбу кеннеди;будет принят на принудительное лечение в какой-нибудь психиатрической лечебнице.кто дал право этому балбесу решать чей крым?пусть вернёт аляску мокшанам и техас мексике.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2025 в 16:35
А хто ти таке, чмо? Власник Криму? Документи покажи, що то твоя приватна власність.
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fanatSD (донецк)
25.04.2025 в 16:25
рыжая гнида,шавка на поводке у х.@.a.если на то пошло верни аляску паРАШЕ.это и есть "мир"который ждут барсешавка и его друзья-лапотные холуи.отсосёте вместе рыжим .....и его е......м плешивым другом.а крым пусть лучше достанется турции чем вонючей бешенной помойке т.н. росии
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2025 в 16:22
а у народа вы спросили с кем хочет жить КРЫМ --голосуйте
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