Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и признание контроля РФ над оккупированными территориями 4-х областей, - Reuters
Украина получает контроль над Харьковской областью и ЗАЭС
фото из свободных источников
Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.
Об этом пишет Reuters.
Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.
Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.
Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.
Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:
- Всеобщее прекращение огня.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].
Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:
- Украина получает надежные гарантии безопасности.
- Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.
- Украина не будет стремиться в НАТО.
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:
- США юридически признают контроль России над Крымом.
- США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.
- США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
- Украина возвращает себе территории в Харьковской области.
- Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.
- Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".
Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству:
- Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
- Для Украины предусмотрено полное восстановление и финансовую компенсацию.
- Санкции против России, которые на нее накладывали "из-за этого конфликта" с 2014 года, снимут.
- США и Россия будут развивать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
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