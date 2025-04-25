Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и признание контроля РФ над оккупированными территориями 4-х областей, - Reuters

Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.

Об этом пишет Reuters.

Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.

Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.

Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.

Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:

Всеобщее прекращение огня.

Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].

Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.

Украина не будет стремиться в НАТО.

Украина может стремиться к членству в ЕС.

Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:

США юридически признают контроль России над Крымом.

США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.

США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает себе территории в Харьковской области.

Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.

Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".

Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству: