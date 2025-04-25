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Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и признание контроля РФ над оккупированными территориями 4-х областей, - Reuters

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Украина получает контроль над Харьковской областью и ЗАЭС

Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и признание контроля РФ над оккупированными территориями 4-х областей, - Reuters

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Предложения США для урегулирования российско-украинской войны, которые представил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи в Париже, предусматривает, среди прочего, что Россия должна отдать под контроль Украины оккупированную часть Харьковщины, ЗАЭС и Каховскую дамбу.

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Об этом пишет Reuters.

Агентство ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.

Документ называется "Рамки российско-украинского соглашения" и является окончательным предложением США как для РФ, так и для Украины. Текст разделен на четыре части: прекращение огня, гарантии безопасности Украины, территория и экономика.

Так, США хотят де-юре признать Крым российской территорией, относительно других украинских оккупированных территорий, то у Трампа говорят о признании контроля РФ над ними де-факто.

Прекращение огня по американскому соглашению предусматривает:

  • Всеобщее прекращение огня.
  • Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации [после прекращения огня].

Относительно гарантий безопасности для Украины, речь идет о следующих пунктах:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности.
  • Гарантами безопасности будет выступать специально созданная группа европейских стран вместе с заинтересованными неевропейскими государствами.
  • Украина не будет стремиться в НАТО.
  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Вопрос территорий США предлагают урегулировать следующим образом:

  • США юридически признают контроль России над Крымом.
  • США предоставляют фактическое признание контроля России над Луганской областью.
  • США предоставляют фактическое признание контроля России над частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.
  • Украина возвращает себе территории в Харьковской области.
  • Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через управление и администрирование со стороны США, с распределением электроэнергии между Украиной и РФ, а также над Каховской дамбой.
  • Украина получает "беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой".

Также предложение Штатов имеет пункты по экономическому сотрудничеству:

  • Соединенные Штаты и Украина заключат соглашение об экономическом сотрудничестве и добыче полезных ископаемых.
  • Для Украины предусмотрено полное восстановление и финансовую компенсацию.
  • Санкции против России, которые на нее накладывали "из-за этого конфликта" с 2014 года, снимут.
  • США и Россия будут развивать экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
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Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.04.2025 в 16:49
Тобто, виявляється можна розпочати війну, знищити людей, міста, загарбати чужі території і потім знову стати рукоподайними у світі?Гітлер поспішив із самогубством.... а міг би й "нобеля" отримати...
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Комментарии 1
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Очманілий Заєць (Odessa)
25.04.2025 в 16:49
Тобто, виявляється можна розпочати війну, знищити людей, міста, загарбати чужі території і потім знову стати рукоподайними у світі?Гітлер поспішив із самогубством.... а міг би й "нобеля" отримати...
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