"Так называемый аудит - часть кампании по дискредитации бывшего руководства УАФ", - заявление адвокатов Павелко
Юридические представители Андрея Павелко и Юрия Записоцкого выступили с заявлением
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Адвокатская фирма VB Partners, которая представляет интересы экс-руководителей УАФ Андрея Павелко и Юрия Записоцкого, отреагировала на итоги финансового аудита деятельности УАФ за период их руководства, который сегодня был представлен новым руководством Ассоциации.
"Относительно опровержения распространенных выводов аудита во время Конгресса УАФ.
В СМИ обнародованы так называемые "выводы" аудита УАФ за период каденции Андрей Павелко в должности Президента УАФ и Юрия Записоцкого в должности Генерального секретаря.
Во-первых, во время каденции Павелко и Записоцкого аудит финансовой деятельности УАФ осуществляли ведущие международные компании "Большой четверки" - KPMG и Ernst&Young. По результатам аудита никаких нарушений не выявлено. Поэтому, проведенный на сегодня аудит является фактически "аудитом на аудит", что противоречит всем стандартам финансового контроля.
"Выводы" текущего аудита подготовила AC Crowe Ukraine - франшиза глобальной сети Crowe Global (только в Украине в нее входит 5 различных частных компаний). По данным независимых журналистов-расследователей, выбор компании обусловлен личными связями ее представителей с действующим руководством УАФ. Это ставит под сомнение объективность "аудита" и свидетельствует о его заказном характере.
Кроме того, экс-руководство неоднократно обращалось к AC Crowe Ukraine с предложением предоставить необходимую информацию для объективного анализа. Компания отказалась от любого взаимодействия.
В отдельных СМИ приводят факты возможных финансовых манипуляций и нелегитимности "аудита". Обстоятельства подготовки "аудита" зафиксированы и получат правовую оценку.
Во-вторых, считаем, что данный "аудит" является частью кампании по дискредитации бывшего руководства УАФ.
Цель этой кампании - изоляция экс-руководства и устранение от участия в футбольной жизни страны и мира, создание основы для безальтернативных выборов и смены руководства Украинской ассоциации футбола и членства в Исполкоме УЕФА. Позиция в УЕФА была потеряна.
Факт неоправданного преследования Андрея Павелко подтвержден Европейским судом по правам человека. Суд признал нарушение его прав вследствие незаконного ареста. На рассмотрении ЕСПЧ находятся и другие жалобы о нарушении прав экс-руководства УАФ.
Все действия, направленные на дискредитацию экс-руководства УАФ, получат надлежащую юридическую оценку, в том числе в рамках уголовных производств", - говорится в заявлении VB Partners.
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