  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год

В тренде

"Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год

Общие новости
Обновлено

Андрей Николаевич много и успешно говорил на Конгрессе УАФ

"Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год

УАФ

Новина українською

25 апреля в Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого президент УАФ Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год.

Читайте такжеАндрей Шевченко пригласил руководство ФИФА и УЕФА посетить Украину

"Среди главных целей на этот год – цифровые инновации в украинском футболе, центр развития футбола, новые партнерские проекты и обновленный формат Кубка Украины", – сообщил функционер.

Также глава Ассоциации заявил, что работу над обновленным форматом Кубка Украины ведет специальная комиссия УАФ. Главное изменение коснется команд элитного дивизиона УПЛ – они будут начинать свой путь со стадии 1/16 или 1/32 финала.

Напомним, что в финале этого сезона Кубка Украины 14 апреля в Житомире сыграют "Динамо" и "Шахтер".

По теме
yellow-arrow
УАФ: По результатам исследований полиграфа были отстранены три арбитра, один был понижен в классе
yellow-arrow
"Так называемый аудит - часть кампании по дискредитации бывшего руководства УАФ", - заявление адвокатов Павелко
yellow-arrow
Окончательный мирный план США: юридически российский Крым и признание контроля РФ над оккупированными территориями 4-х областей, - Reuters
Андрей Шевченко УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости