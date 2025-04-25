"Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год

25 апреля в Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого президент УАФ Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год.

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"Среди главных целей на этот год – цифровые инновации в украинском футболе, центр развития футбола, новые партнерские проекты и обновленный формат Кубка Украины", – сообщил функционер.

Также глава Ассоциации заявил, что работу над обновленным форматом Кубка Украины ведет специальная комиссия УАФ. Главное изменение коснется команд элитного дивизиона УПЛ – они будут начинать свой путь со стадии 1/16 или 1/32 финала.

Напомним, что в финале этого сезона Кубка Украины 14 апреля в Житомире сыграют "Динамо" и "Шахтер".