"Цифровые инновации в украинском футболе и реформа Кубка", - Шевченко рассказал о главных целях УАФ на 2025 год
Андрей Николаевич много и успешно говорил на Конгрессе УАФ
УАФ
25 апреля в Доме футбола прошел Конгресс Украинской ассоциации футбола, во время которого президент УАФ Андрей Шевченко назвал главные цели на 2025 год.
"Среди главных целей на этот год – цифровые инновации в украинском футболе, центр развития футбола, новые партнерские проекты и обновленный формат Кубка Украины", – сообщил функционер.
Также глава Ассоциации заявил, что работу над обновленным форматом Кубка Украины ведет специальная комиссия УАФ. Главное изменение коснется команд элитного дивизиона УПЛ – они будут начинать свой путь со стадии 1/16 или 1/32 финала.
Напомним, что в финале этого сезона Кубка Украины 14 апреля в Житомире сыграют "Динамо" и "Шахтер".
Популярное сейчас
- 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Голы Коваленко и Зубкова, возвращение Таловерова и завершение эпохи Варди в Лестере. Главные новости за 24 апреля
- Кремль: Для "немедленного завершения войны" Украина должна вывести свои войска из 4 областей
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира