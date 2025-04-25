УАФ: По результатам исследований полиграфа были отстранены три арбитра, один был понижен в классе

Как сообщается в отчете президента УАФ Андрея Шевченко, комитет этики и честной игры открыл 24 служебных расследования, половина из них переданы на рассмотрение КДК УАФ.

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Также проведено 117 полиграфических исследований для оценки добропорядочности участников футбольного процесса. На основе решений комитета отстранены три арбитра, один был понижен в классе.

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Также отмечается, что материалы Комитет этики и честной игры передавались службе безопасности Украины, результатом чего стало открытие уголовного производства.