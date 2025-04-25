УАФ: По результатам исследований полиграфа были отстранены три арбитра, один был понижен в классе
Комитет этики и честной игры УАФ провел 117 полиграфических исследований
uaf.ua
Как сообщается в отчете президента УАФ Андрея Шевченко, комитет этики и честной игры открыл 24 служебных расследования, половина из них переданы на рассмотрение КДК УАФ.
Читайте такжеПолесье заплатит 250 тысяч гривен. КДК оштрафовал ряд клубов УПЛ за различные нарушения
Также проведено 117 полиграфических исследований для оценки добропорядочности участников футбольного процесса. На основе решений комитета отстранены три арбитра, один был понижен в классе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отмечается, что материалы Комитет этики и честной игры передавались службе безопасности Украины, результатом чего стало открытие уголовного производства.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не утратили бомбардирский талант. Шевченко и Ребров забили в товарищеском матче
- 1170 оккупантов и три системы ПВО. Генштаб сообщил о новых потерях врага в войне
- Шахтер и Динамо сыграют в один день: расписание матчей 28-го тура УПЛ
- Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000