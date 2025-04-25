Григорий Суркис: Шевченко не провалил выборы в УЕФА, как драматизируют СМИ, а не набрал необходимого количества голосов За

Бывший президент Федерации футбола Украины и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выступил на конгрессе УАФ и в своей речи высказался относительно проигрыша Андрея Шевченко в выборах в Исполком УЕФА.

"Скандальный интершум, который в последнее время поднялся на шумных площадках в интернете, к сожалению, не побуждает к объективному анализу претензий в адрес Андрея Шевченко и их профессионального понимания.

По этой причине позвольте мне сделать некоторые пояснения, учитывая мой многолетний опыт пребывания в Исполкоме УЕФА и ориентируясь исключительно на факты.

Первый факт. Глава УАФ по инициативе Исполкома УАФ действительно был зарегистрирован кандидатом на выборах в Исполком УЕФА. На официальном сайте сообщалось, что все необходимые документы были оформлены, вовремя и надлежащим образом были поданы в штаб-квартиру в Ньоне.

Так заведено, что после регистрации все кандидаты организовывают встречи с представителями национальных ассоциаций, агитируя за себя. Я знаю, что Шевченко также воспользовался этой возможностью. То есть его подготовка к выборам практически ничем не отличалась от других претендентов. Поэтому ложным и предвзятым является утверждение, что он, в частности, проигнорировал личные контакты со своими коллегами. Наоборот, Андрей Николаевич придерживался корпоративной этики в этом деликатном вопросе, но не это повлияло на итоги голосования.

Второй факт. Традиционно в условиях жесткой конкуренции между членами УЕФА состоялись выборы представителей в Исполком организации. К сожалению, Шевченко не набрал необходимого количества голосов делегатов конгресса и не прошел в состав управленческого органа УЕФА.

Обращаю ваше внимание, что он не провалил выборы, как пишут и в отчаянии драматизируют некоторые СМИ, а не набрал необходимого количества голосов "За". Потому что в этом формате волеизъявления индекса "Против" вообще не существует. То есть никакого повода для скандального, а тем более обвинительного контекста сообщений я не вижу. Просто Украине в этот раз не повезло. Так же как и остальным странам, кандидатам, которые также не прошли. Это объективность, которую следует воспринимать достойно, осознанно, без истерик и делать выводы, а не злорадствовать, поливая грязью заказных материалов своего выдающегося соотечественника.

Только не надо интриговать публику какой-то иллюзорной, вымышленной и мнимой зарубежной изменой или антиукраинским мятежом. Все гораздо проще – настоящие враги рядом с нами. Смотри у нас за спинами, кому из доморощенных одиозных дельцов это выгодно, кто таким непатриотическим способом отвлекает внимание от своих многочисленных криминальных событий.

В случае с попытками некоторых медиа, лояльных к бывшему руководству УАФ, осквернить международный авторитет и деловую репутацию Андрея Шевченко можно сделать безусловный и безошибочный вывод, что в этом больше всего заинтересован лично Андрей Павелко.

Это в его стиле переложить ответственность за собственные огрехи на чужие плечи. Это его многочисленные коррупционные схемы, раскрытые правоохранителями, буквально шокировали футбольную общественность Украины. К сожалению, это также свершившийся факт, горький и неприятный, ведь значительный положительный имидж государства, который по крупицам приобретался годами, в частности во время подготовки проведения Евро-2012, был испорчен и поставлен под большое сомнение.

Наивно думать, что Павелко сам покается и выбросит камни из-за пазухи, когда будет смотреть в глаза тем из вас, кто доверил ему футбольное хозяйство страны. Людям свойственно ошибаться. Главное не допускать фатальной ошибки. Поэтому будет ли хвост крутить собакой зависит от нас с вами, от нашей трезвой памяти, принципиальности, патриотизма. Если хотите, в многогранной спортивной жизни государства всегда найдется достойное занятие на отечественных футбольных просторах для талантливых менеджеров", - сказал Суркис.

Напомним, что также на этом конгрессе Григорий Суркис получил от УАФ награду Легенда украинского футбола.