Шевченко опровергает возможную связь УАФ с проверявшими деятельность Павелко аудиторами
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Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Журналист Михаил Спивакоовский после конгресса УАФ обратился с вопросом к президенту Ассоциации Андрею Шевченко о том, связан ли кто-нибудь из руководства организации с аудиторскими компаниями, которые проверяли деятельность его предшественника Андрея Павелко.
- Вы можете ответственно опровергнуть любую информацию, что вы или кто-то другой из руководства УАФ каким-либо образом связан с любой из аудиторских компаний, которая делала этот аудит, что никаких связей нет?
– Что вы имеете в виду?
- Я не помню источник информации, но точно была информация в интернете, что кто-то из ваших вице-президентов состоял в, скажем так...
– Из моих вице-президентов точно никто не состоял ни в чем.
- Когда-то, может быть, работал, возможно, с кем-то. Некоторые работают в этих двух компаниях.
- У нас две аудиторские компании...
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– Такого нет?
– Еще раз: на то, что я знаю сейчас никаких пересечений нет.
– Спасибо. Я хотел это услышать.
– Если у вас есть какая-то информация – пожалуйста, предоставляйте нам.
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