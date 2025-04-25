Шевченко опровергает возможную связь УАФ с проверявшими деятельность Павелко аудиторами

Журналист Михаил Спивакоовский после конгресса УАФ обратился с вопросом к президенту Ассоциации Андрею Шевченко о том, связан ли кто-нибудь из руководства организации с аудиторскими компаниями, которые проверяли деятельность его предшественника Андрея Павелко.

- Вы можете ответственно опровергнуть любую информацию, что вы или кто-то другой из руководства УАФ каким-либо образом связан с любой из аудиторских компаний, которая делала этот аудит, что никаких связей нет?

– Что вы имеете в виду?

- Я не помню источник информации, но точно была информация в интернете, что кто-то из ваших вице-президентов состоял в, скажем так...

– Из моих вице-президентов точно никто не состоял ни в чем.

- Когда-то, может быть, работал, возможно, с кем-то. Некоторые работают в этих двух компаниях.

- У нас две аудиторские компании...

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– Такого нет?

– Еще раз: на то, что я знаю сейчас никаких пересечений нет.

– Спасибо. Я хотел это услышать.

– Если у вас есть какая-то информация – пожалуйста, предоставляйте нам.