Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Кремль
Это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным
фото из свободных источников
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ.
Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа.
По словам Ушакова, она была конструктивной и полезной.
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"Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", - сказал помощник главы Кремля.
Напомним, это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.
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