Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа.

По словам Ушакова, она была конструктивной и полезной.

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"Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", - сказал помощник главы Кремля.

Напомним, это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.