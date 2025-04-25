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Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Кремль

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Это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным

Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Кремль

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

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Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передают росСМИ.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа.

По словам Ушакова, она была конструктивной и полезной.

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"Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", - сказал помощник главы Кремля.

Напомним, это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.

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