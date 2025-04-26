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Артему Федецкому – 40 лет: что вы знаете об экс-игроке Днепра и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

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Артему Федецкому – 40 лет: что вы знаете об экс-игроке Днепра и сборной Украины? Квиз от UA-Футбол

fc-dnipro.com.ua, Борис Петрушевський

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

26 апреля исполняется 40 лет бывшему защитнику "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Артему Федецкому.

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По этому случаю мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы следили за его карьерой, пройдя наш квиз.

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Артем Федецкий квиз от UA-Футбол
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