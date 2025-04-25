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"Тогда были другие времена". Легендарный футболист киевского Динамо отреагировал на награду от Конгресса УАФ

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Почетное звание для любимца нескольких поколений

"Тогда были другие времена". Легендарный футболист киевского Динамо отреагировал на награду от Конгресса УАФ

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в столичном Доме футбола проходил Конгресс УАФ, на котором стало известно о трех лауреатах специальной награды "Легенда украинского футбола". Одним из них является Владимир Мунтян, который не смог посетить это мероприятие из-за состояния здоровья, пошатнувшееся еще несколько лет назад, во время эпидемии коронавируса.

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О присуждении награды легендарный футболист золотого состава киевского «Динамо» 70-х годов узнал от корреспондента UA-Футбол. Сначала Мунтян в это не поверил, однако потом был растроган такой новостью.

- Спасибо за добрую весть, - сказал он. - Приятно, конечно же. Благодарен, что оценили мои заслуги. Тогда [в 70-х], правда, были другие времена.

Поблагодарив, Владимир Мунтян сделал пожелание всем представителям футбольного сообщества и болельщикам: "Желаю победы! Одной на всех".

Кроме Мунтяна награда "Легенда украинского футбола" присуждена почетному президенту УАФ, почетному члену УЕФА Григорию Суркису и спортивному журналисту Сергею Савелию (посмертно).

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