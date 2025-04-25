Зеленский: Я согласен с Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения Крыма
Именно оружия. Не людей
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины недостаточно оружия для того, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Россией Крымом.
Об этом глава государства сообщил в Киеве, во время посещения места российской атаки 24 апреля, передает Суспільне.
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"Именно оружия. Не людей - наши люди это самое главное. Но говорить, что у нас нет армии - это неправда. И я согласен с президентом Трампом, что у Украины недостаточно оружия для возвращения контроля над полуостровом Крым", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что у стран мира есть другие возможности, чтобы помочь Украине вернуть Крым, в частности усиление санкций против России.
Напомним, 25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
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