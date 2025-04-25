Шевченко: Результаты аудита будем направлять в органы, которые этим занимаются

Президент УАФ Андрей Шевченко ответил на вопросы о дальнейших действиях Ассоциации после опубликования аудита деятельности организации при его предшественнике Андрее Павелко.

- Мы увидели результаты аудита, и эти цифры действительно шокируют - они просто не укладываются в голове. Вы увидели эти цифры гораздо раньше. Скажите, что вы тогда ощутили? Ожидали ли вы, что будет такое? И верите ли вы, что эти потери можно вернуть?

– Во первых, я скажу, что мы сделали second opinion, чтобы брать любую информацию. У нас есть два аудита, которые были сделаны примерно в одно и то же время. Поэтому все, что там есть на аудитах, надо оценить, посмотреть.

– Можно вернуть деньги?

– Мы будем работать над этим. Однозначно будем направлять в органы, которые этим занимаются.

– Вы лично берете на себя ответственность держать дело на контроле?

– Максимум, что можно сделать мы уже сделали. Мы провели аудит, сделали еще один такой же аудит. Сейчас мы это выложим и передадим в орган, отвечающий за это. А дальше уже в органах будут разматывать. Они знают, что с этим делать. Я не могу брать на себя такую ​​ответственность.