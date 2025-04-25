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Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах

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"Задержка составляет не менее трех недель" (с)

Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

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Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским "не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких ископаемых".

"Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО", – добавил американский президент.

Ранее на этой неделе, напомним, после встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.

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Попутно Трамп сказал, что работа над "мирным соглашением" между Россией и Украиной "продвигается гладко" и, по его мнению, успех "не за горами".

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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2025 в 23:15
Невідкладно можеш відсмоктати у свого кремлівського сутенера. Воно реально вважає себе володарем планети і думає, що безсмертне. Затримка у нього три тижні... сходи до гінеколога, а краще припиняй свої гомозв'язки з ху¥лом
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Комментарии 4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.04.2025 в 23:15
Невідкладно можеш відсмоктати у свого кремлівського сутенера. Воно реально вважає себе володарем планети і думає, що безсмертне. Затримка у нього три тижні... сходи до гінеколога, а краще припиняй свої гомозв'язки з ху¥лом
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1
0
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 23:13
Щось забагато стало трампа на цьому сайті. Може, треба перепочити від трампа? Давайте дівчат оголених там, усяких ескортниць морозючок, або ще когось, але не про це чмо
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fanatSD (донецк)
25.04.2025 в 23:11
не надорвись рыжий ..... любитель делать всё наскоро не думая.идиот переругался с соседями.нвчудил с пошлинами.кто ещё не вытирал ноги об этого барана?
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Лекарь (село Дарниця)
25.04.2025 в 23:15
Як теє чмо збирається долати Китай без союзників? Він жеж усіх союзників розлякав. Хуйло тільки йому в ... дупу
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1
0

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