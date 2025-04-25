Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах
"Задержка составляет не менее трех недель" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским "не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких ископаемых".
"Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО", – добавил американский президент.
Ранее на этой неделе, напомним, после встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Попутно Трамп сказал, что работа над "мирным соглашением" между Россией и Украиной "продвигается гладко" и, по его мнению, успех "не за горами".
Популярное сейчас
- Шахтер не будет продлевать контракт с опытным украинским хавбеком
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Стефанчук: Не думаю, что парламент будет "играться" с призывным возрастом
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
Комментарии 4