Трамп требует от Украины "безотлагательного" подписания соглашения о недрах

Президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским "не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с США о редких ископаемых".

"Задержка составляет не менее трех недель. Надеемся, что соглашение будет подписано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО", – добавил американский президент.

Ранее на этой неделе, напомним, после встречи премьера Дениса Шмыгаля и министра финансов США Скотта Бессента стало известно, что соглашение об экономическом партнерстве между Киевом и Вашингтоном еще не готово к подписанию.

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Попутно Трамп сказал, что работа над "мирным соглашением" между Россией и Украиной "продвигается гладко" и, по его мнению, успех "не за горами".