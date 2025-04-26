Reuters опубликовало ответ Украины и Европы на "мирный план" Трампа: территориальные вопросы будут решаться после прекращения огня
Ответ Украины на "мирные предложения" США
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Во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи относительно завершения войны РФ против Украины.
Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с текстом предложений.
Предложенный проект рамочного соглашения между РФ и Украиной состоит из четырех разделов: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, территория и экономика.
Итак, как выглядит общий мирный план Украины и Европы.
Прекращение огня:
- стороны должны взять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;
- мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), тогда как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;
- нет ограничений для украинских сил обороны;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и неевропейских стран, которые проявят желание. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территориальные вопросы:
- территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня;
- территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля;
- Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной;
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономические вопросы:
- США и Украина реализуют соглашение о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит убытки Украине;
- санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и восстановлены в случае нарушения мирного соглашения.
Напомним, что ранее агентство Reuters ознакомилось с текстом американских предложений о прекращении войны России против Украины. Издание опубликовало текст документа полностью без изменений.
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