Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля

Календарь 26-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" принимал "Александрию". Поединок получился непростым для фаворита, моменты были и у "Ингульца", но "Александрия" в своем стиле все-таки смогла одержать минимальную победу. Команда Руслана Ротаня уже не останется без медалей. Ранее коллектив гарантировал себе попадание в еврокубки.

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Левый Берег". Луганчане не без труда обыграли киевлян со счетом 2:1, а украшением матча стал чудо-гол Антюха. "Заря" – восьмая (35 баллов). "Левый берег" занимает 14-е место (23 зачетных пункта).

Сначала мадридский клуб потребовал замены арбитров на финал Кубка Испании после критики телеканала клуба. Затем рассматривал реальную возможность бойкота решающего матча за трофей против каталонской "Барселоны". В итоге, вышел сначала с одним заявлением, а затем еще одним закрыл все вопросы. Вопрос – зачем надо было все это начинать…

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ФИФА наложила трансферный бан на "Ворсклу". Об этом говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что трансферный бан был наложен на полтавский клуб в начале апреля. Запрет на переход новых игроков распространяется на три трансферных окна.

Такие данные были указаны на Конгрессе УАФ двумя аудиторскими компаниями. Как указывает AC Crowe Ukraine, за девять лет экономические потери и упущенная выгода УАФ составляет 1 миллиард 702 млн гривен. Главными источниками убытков УАФ стали: расчеты через компанию Newport Management, строительство базы в Княжичах и другие нарушения.

"Динамо" свои домашние матчи следующего еврокубкового сезона будет проводить в польском Люблине на "Арене Люблин". Об этом сообщает администрация стадиона в соцсетях. Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан. Отметим, что стадион вмещает 15247 зрителей. На этой арене выступает местный "Мотор". В прошлом сезоне "Динамо" играло домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.