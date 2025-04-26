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Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля

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Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Победы Александрии и Зари, непонятный бойкот Реала, арена Динамо в ЕК. Главные новости за 25 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УПЛ. Ингулец - Александрия 0:1. Команда Ротаня остается в борьбе за чемпионство

Календарь 26-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Ингулец" принимал "Александрию". Поединок получился непростым для фаворита, моменты были и у "Ингульца", но "Александрия" в своем стиле все-таки смогла одержать минимальную победу. Команда Руслана Ротаня уже не останется без медалей. Ранее коллектив гарантировал себе попадание в еврокубки.

УПЛ. Заря – Левый Берег 2:1. Победа не без труда

В матче 26-го тура УПЛ "Заря" в Киеве принимала "Левый Берег". Луганчане не без труда обыграли киевлян со счетом 2:1, а украшением матча стал чудо-гол Антюха. "Заря" – восьмая (35 баллов). "Левый берег" занимает 14-е место (23 зачетных пункта).

Реал опроверг слухи об отказе от участия в финале Кубка Короля

Сначала мадридский клуб потребовал замены арбитров на финал Кубка Испании после критики телеканала клуба. Затем рассматривал реальную возможность бойкота решающего матча за трофей против каталонской "Барселоны". В итоге, вышел сначала с одним заявлением, а затем еще одним закрыл все вопросы. Вопрос – зачем надо было все это начинать…

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Официально. Клуб УПЛ получил трансферный бан

ФИФА наложила трансферный бан на "Ворсклу". Об этом говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что трансферный бан был наложен на полтавский клуб в начале апреля. Запрет на переход новых игроков распространяется на три трансферных окна.

Более 1,5 миллиарда гривен. В УАФ оценили убытки за период президентства Павелко

Такие данные были указаны на Конгрессе УАФ двумя аудиторскими компаниями. Как указывает AC Crowe Ukraine, за девять лет экономические потери и упущенная выгода УАФ составляет 1 миллиард 702 млн гривен. Главными источниками убытков УАФ стали: расчеты через компанию Newport Management, строительство базы в Княжичах и другие нарушения.

Официально. Известно, где Динамо будет проводить еврокубковые матчи следующего сезона

"Динамо" свои домашние матчи следующего еврокубкового сезона будет проводить в польском Люблине на "Арене Люблин". Об этом сообщает администрация стадиона в соцсетях. Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан. Отметим, что стадион вмещает 15247 зрителей. На этой арене выступает местный "Мотор". В прошлом сезоне "Динамо" играло домашние матчи в еврокубках в Гамбурге.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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