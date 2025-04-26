"Не могу сказать, что он мягкий тренер": Филиппов – об особенностях работы с Ротанем

Форвард "Александрии" Александр Филиппов поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Русланом Ротанем.

"Руслан Петрович понимает нас и по-человечески, и по-футбольному. То есть он понимает, в каком мы состоянии, ведь сам отыграл не одну сотню матчей. Он молодой и амбициозный тренер, который пытается донести до нас свои идеи. Не могу сказать, что он мягкий тренер, ведь Руслан Петрович довольно импульсивный. Скажем так, у него есть золотая середина".

Также нападающий высказал мнение о том, как изменилась любимая игра.

"Скажу даже, что футбол не то, чтобы становится скучнее, а просто более таким роботизированным. Все больше становится тренерских команд и меньше самой импровизации футболистов. То есть игроки теряют свою индивидуальность и вынуждены делать то, что им скажут. Это обычно влияет на зрелищность футбола, которая постепенно теряется", – добавил футболист.

Александр проводит свой первый сезон в составе "горожан" (10 голов, 1 ассист, 24 встречи).