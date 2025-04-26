Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Поражено более трехсот единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 1110 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 347 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 947 610 (+1110) человек,
- танков ‒ 10711 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,
- РСЗО – 1372 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1145 (+1) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118),
- крылатых ракет ‒ 3196 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145) ед,
- специальной техники – 3860 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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