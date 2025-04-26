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Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Поражено более трехсот единиц техники

Силы обороны ликвидировали и ранили более тысячи россиян в сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери армии РФ за минувшие сутки.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1110 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 347 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 947 610 (+1110) человек,
  • танков ‒ 10711 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,
  • РСЗО – 1372 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1145 (+1) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33897 (+118),
  • крылатых ракет ‒ 3196 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46051 (+145) ед,
  • специальной техники – 3860 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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