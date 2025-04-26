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Россияне ночью атаковали Украину 114 БпЛА и ракетами. Сколько сбило ПВО?

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Россияне ночью атаковали Украину 114 БпЛА и ракетами. Сколько сбило ПВО?

фото из свободных источников

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Российская армия атаковала Украину с воздуха в ночь с 25 на 26 апреля.

Всего для этого оккупанты использовали 114 ударных БпЛА (включая дрон-имитатор) и три ракеты. В частности, это была противокорабельная ракета “Оникс”, а также две противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Цели были запущены из четырех районов: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск. Все – на территории России.

“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждены сбитие 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Воздушные силы сообщили, что из-за атаки россиян пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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