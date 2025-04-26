Зеленский встретился с Трампом в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на представителя украинского Гаранта Сергея Никифорова.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени оба президента проводили встречу. Пока неизвестно, сколько она продлится. Также нет и деталей по темам диалога.

Это первый очный разговор между Зеленским и Трампом после прошедшей встречи в Овальном кабинете.

Оба президента прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, скончавшимся 21 апреля.