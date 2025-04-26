Зеленский встретился с Трампом в Риме
Проводят очный разговор
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на представителя украинского Гаранта Сергея Никифорова.
По состоянию на 11:00 по киевскому времени оба президента проводили встречу. Пока неизвестно, сколько она продлится. Также нет и деталей по темам диалога.
Это первый очный разговор между Зеленским и Трампом после прошедшей встречи в Овальном кабинете.
Оба президента прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, скончавшимся 21 апреля.
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Источник:Суспільне
Опубликовал: Максим Кучер
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