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Зеленский встретился с Трампом в Риме

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Проводят очный разговор

Зеленский встретился с Трампом в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на представителя украинского Гаранта Сергея Никифорова.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени оба президента проводили встречу. Пока неизвестно, сколько она продлится. Также нет и деталей по темам диалога.

Это первый очный разговор между Зеленским и Трампом после прошедшей встречи в Овальном кабинете.

Оба президента прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, скончавшимся 21 апреля.

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Папа Римский Дональд Трамп Владимир Зеленский
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1 голосов
Источник:
Суспільне
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
26.04.2025 в 12:06
Сподіваюсь, вовачка вдягув костюм та виглядає, як людина, а не як бомжара оболонський
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0
3
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Комментарии 9
Лекарь (село Дарниця)
26.04.2025 в 12:06
Сподіваюсь, вовачка вдягув костюм та виглядає, як людина, а не як бомжара оболонський
Ответить
0
3
oda1979 (Запорожье)
26.04.2025 в 12:22
Мсье выглядит как Ален Делон в лучшие годы?
Ответить
1
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
26.04.2025 в 11:40
Сейчас он надаёт по шапке потужному.
Ответить
0
3
fanatSD (донецк)
26.04.2025 в 11:59
ты лучше за своё фуфло переживай ..... твой трамп редкостный долб....б
Ответить
4
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
26.04.2025 в 12:20
Какое фуфло?
 
0
2
fanatSD (донецк)
26.04.2025 в 12:48
а ты догадайся
 
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.04.2025 в 12:09
Я б не відмовився, щоб квн-артист надавав по голові потужному кремлівському проституту.
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2
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
26.04.2025 в 12:21
Что и кому может надавать глава самой бедной страны Европы и всего пост-советского пространства?
 
0
2
oda1979 (Запорожье)
26.04.2025 в 12:23
Рыжий импотент может только принимать.
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1
0

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