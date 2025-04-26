Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
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Фото: GeneralStaff.ua
Российские войска начали атаковать Украину новым дроном.
В последние недели агрессоры атаковали Одесскую область новым реактивным дроном "Бандероль".
Эксперт в области связи и РЭР Сергей Бескрестнов рассказал, что новый беспилотник имеет реактивный двигатель и может развивать скорость ориентировочно до 400-500 км/ч.
"Известно о нем очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем", - заявил эксперт.
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По информации портала Defence Express, впервые об оружии упоминается 19 февраля. Тогда произошел "успешный контрольный облет нового беспилотного летательного аппарата".
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