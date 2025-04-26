  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Очень продуктивная": Белый дом прокомментировал встречу Зеленского с Трампом – ФОТО

В тренде

"Очень продуктивная": Белый дом прокомментировал встречу Зеленского с Трампом – ФОТО

Общие новости
Обновлено

Также появились и фото встречи

"Очень продуктивная": Белый дом прокомментировал встречу Зеленского с Трампом – ФОТО

Офіс президента

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели разговор в Риме.

Ранее об этом заявил спикер украинского главы государства Сергей Никифоров. Теперь же BBC сообщает, что Белый дом назвал эту встречу "очень продуктивной".

Правда, подробности разговора до сих пор не были раскрыты. В сети также появились фото, как происходило общение между президентами.

Сейчас и Зеленский, и Трамп находятся в Ватикане, где проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском. СМИ также отметили, что президенты договорились встретиться и после церемонии.

По теме
yellow-arrow
Российские войска начали атаковать Украину новым дроном. Военные эксперты рассказали его характеристики
yellow-arrow
Зеленский встретился с Трампом в Риме
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 114 БпЛА и ракетами. Сколько сбило ПВО?
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.04.2025 в 14:03
Майже годину новині, а спермоглоти гудвіни, барсюки, та інші 15-рублоьві досі методичку не отримали.
Ответить
2
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.04.2025 в 14:03
Майже годину новині, а спермоглоти гудвіни, барсюки, та інші 15-рублоьві досі методичку не отримали.
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости