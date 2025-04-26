"Очень продуктивная": Белый дом прокомментировал встречу Зеленского с Трампом – ФОТО
Также появились и фото встречи
Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели разговор в Риме.
Ранее об этом заявил спикер украинского главы государства Сергей Никифоров. Теперь же BBC сообщает, что Белый дом назвал эту встречу "очень продуктивной".
Правда, подробности разговора до сих пор не были раскрыты. В сети также появились фото, как происходило общение между президентами.
Сейчас и Зеленский, и Трамп находятся в Ватикане, где проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском. СМИ также отметили, что президенты договорились встретиться и после церемонии.
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Источник:BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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26.04.2025 в 14:03
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