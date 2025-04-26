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Владимир Зеленский прокомментировал первую встречу с Трампом в Риме

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Владимир Зеленский прокомментировал первую встречу с Трампом в Риме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал итоги первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме.

По словам украинского лидера, встреча была хорошей и может стать исторической.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", - написал Зеленский.

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Президенты встречались перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском и договорились встретиться еще.

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Зеленский встретился с Трампом в Риме
Дональд Трамп Владимир Зеленский
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
26.04.2025 в 15:28
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Комментарии 2
hottabych61 (Харьков)
26.04.2025 в 15:28
подякував
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terber (ternopil)
26.04.2025 в 15:41
за що?
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