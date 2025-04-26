Владимир Зеленский прокомментировал первую встречу с Трампом в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал итоги первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме.

По словам украинского лидера, встреча была хорошей и может стать исторической.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.

Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", - написал Зеленский.