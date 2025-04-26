Владимир Зеленский прокомментировал первую встречу с Трампом в Риме
Рассказал промежуточные результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал итоги первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Риме.
По словам украинского лидера, встреча была хорошей и может стать исторической.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны.
Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!", - написал Зеленский.
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Президенты встречались перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском и договорились встретиться еще.
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