Пришло осознание? Трамп заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп осознал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины.
В своей социальной сети Truths, лидер заявил, что у диктатора не было причин ударять по Украине и предположил, что нужно вводить банковские или вторичные санкции против РФ.
"В последние несколько дней у Путина не было причин выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто подзуживает меня, и с ним нужно действовать по-другому, через "банковские" или "вторичные санкции"?" - написал президент США.
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Напомним, что в ночь на 24 апреля россияне устроили массированную атаку по Украине.
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