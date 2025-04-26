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Пришло осознание? Трамп заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины

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Пришло осознание? Трамп заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп осознал, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины.

В своей социальной сети Truths, лидер заявил, что у диктатора не было причин ударять по Украине и предположил, что нужно вводить банковские или вторичные санкции против РФ.

"В последние несколько дней у Путина не было причин выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто подзуживает меня, и с ним нужно действовать по-другому, через "банковские" или "вторичные санкции"?" - написал президент США.

Пришло осознание? Трамп заявил, что Путин не хочет прекращать войну против Украины - изображение 1

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Напомним, что в ночь на 24 апреля россияне устроили массированную атаку по Украине.

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