Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной, - рос СМИ

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной.

По сообщениям пропагандистских СМИ, об этом он заявил на встрече с Уиткоффом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия готова сесть за стол без предварительных условий.

25 апреля в Москве состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путином и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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Это четвёртый визит Уиткоффа в Россию. Прошлая встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и на ней обсуждалось прекращение боевых действий в Украине.