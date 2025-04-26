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Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной, - рос СМИ

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Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной, - рос СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной.

По сообщениям пропагандистских СМИ, об этом он заявил на встрече с Уиткоффом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия готова сесть за стол без предварительных условий.

25 апреля в Москве состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путином и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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Это четвёртый визит Уиткоффа в Россию. Прошлая встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и на ней обсуждалось прекращение боевых действий в Украине.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
26.04.2025 в 18:57
Ща будет потихоньку сбавлять претензии. Знаем мы этот фокус, знаем... Сначала крутят на максимум, а потом потихоньку сбавляют. Искусство торгов однако.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
26.04.2025 в 18:57
Ща будет потихоньку сбавлять претензии. Знаем мы этот фокус, знаем... Сначала крутят на максимум, а потом потихоньку сбавляют. Искусство торгов однако.
Ответить
0
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