Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной, - рос СМИ
Знаем эти заявления
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность провести переговоры с Украиной.
По сообщениям пропагандистских СМИ, об этом он заявил на встрече с Уиткоффом. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Россия готова сесть за стол без предварительных условий.
25 апреля в Москве состоялась встреча между российским диктатором Владимиром Путином и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
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Это четвёртый визит Уиткоффа в Россию. Прошлая встреча состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и на ней обсуждалось прекращение боевых действий в Украине.
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Баpceлиниуc
26.04.2025 в 18:57
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