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Кубок Барсы, чемпионство Селтика, поражение Миколенко, падение Черноморца, ничьи Кривбасса и Карпат. Главные новости за 26 апреля

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А также выход "Кристал Пэлас" в финал Кубка Англии и юбилей Мюллера

Кубок Барсы, чемпионство Селтика, поражение Миколенко, падение Черноморца, ничьи Кривбасса и Карпат. Главные новости за 26 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Черноморец дома проиграл Руху

Начинаем наш традиционный дайджест с новостей родной УПЛ. Субботний игровой день в украинском первенстве открывало футбольное противостояние Одессы и Львова. За команду Виталия Пономарева первым отличился Климчук. После чего во втором тайме нападающий "моряков" Хобленко сравнял счет. А итоговые числа на табло установил Рябов. Таким образом, "Рух" закрепился в середине турнирной таблицы, а подопечные Александра Кучера за 4 тура до финиша продолжают находиться в зоне вылета. Далее у одесситов по календарю матчи с киевским "Динамо", донецким "Шахтером" и "Александрией"...

ЛНЗ с Кривбассом расписали мировую

Также свой матч 26-го тура сыграли черкасский ЛНЗ и криворожский "Кривбасс". Команды Романа Григорчука и Юрия Вернидуба пытались создавать и обострять у ворот друг друга, однако за 90 минут так и не сумели забить ни одного гола. На данный момент криворожане отстают от 5-х в таблице львовских "Карпат" на один зачетный балл, однако у действующего бронзового призера есть еще матч в запасе. В свою очередь ЛНЗ все еще находится в нижней части таблицы и идет 10-м.

Карпаты в концовке вырвали ничью с Оболонью

Окончание субботы в УПЛ ознаменовалось голевой феерией в Киеве. В частности, на "Оболонь Арене" "пивовары" под руководством Сергея Шищенко принимали "львов" Владислава Лупашко. В итоге, команды обменялись голами в каждом из таймов. Конечный результат на табло установил гол бразильца Невеса на последней минуте основного времени - 2:2! Сейчас, как было упомянуто выше, "Карпаты" замыкают топ-5 украинского первенства. А "Оболонь" имеет отрыв от зоны стыков в размеров двух очков, хотя в то же время "Левый Берег" имеет матч в запасе.

Динамо переиграло Шахтер в чемпионате U-19

Также в субботу прошла репетиция перед "Украинским Классическим" взрослых команд. В поединке 26-го тура чемпионата Украины U-19 юноши столичного коллектива минимально обыграли своих ровесников из стана "горняков". Таким образом, за четыре тура до конца "Динамо" U-19 лидирует в турнирной таблице и опережает донецкий "Шахтер" на 4 зачетных балла. Примечательно, что эта встреча завершилась массовой дракой сразу с 5-ю удалениями в составе обоих коллективов.

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Карпаты в концовке вырвали ничью с Оболонью

Окончание субботы в УПЛ ознаменовалось голевой феерией в Киеве. В частности, на "Оболонь Арене" "пивовары" под руководством Сергея Шищенко принимали "львов" Владислава Лупашко. В итоге, команды обменялись голами в каждом из таймов. Конечный результат на табло установил гол бразильца Невеса на последней минуте основного времени - 2:2! Сейчас, как было упомянуто выше, "Карпаты" замыкают топ-5 украинского первенства. А "Оболонь" имеет отрыв от зоны стыков в размеров двух очков, хотя в то же время "Левый Берег" имеет матч в запасе.

Кристал Пэлас вышел в финал Кубка Англии

Параллельно с очередными матчами английского чемпионата состоялся полуфинальный поединок национального Кубка. В нем сенсационную победу одержал "Кристал Пэлас". В частности, "стекольщики" на лондонском "Уэмбли" результативно обыграл более звездную "Астон Виллу" - со счетом 3:0. В решающем матче за титул подопечные Оливера Гласнера сыграют против победителя пары "Манчестер Сити" - "Ноттингем Форест".

Селтик снова стал чемпионом Шотландии

В свою очередь в соседней к Англии Шотландии уже определился чемпион. Очередные свои золотые медали завоевал "Селтик". В частности, "кельты" в матче 34-го тура Шотландской Премьер-лиги разгромили "Данди Юнайтед" и досрочно завоевали титул - второй в таблице "Рейнджерс" Роджерса потерял математические шансы на первое место, поскольку отстает аж на 18 очков. "Селтик" победил в национальном первенстве в четвертый раз подряд и 13-й раз за последние 14 лет.

Бавария победила, Мюллер сыграл 500-й матч в Бундеслиге

В очередном туре немецкого первенства свою очередную уверенную домашнюю победу одержала мюнхенская "Бавария". Подопечные Венсана Компани на своем поле разбили "Майнц" - голами отметились Сане, Олисе и Дайер. Примечательно, что свой юбилейный 500-й матч в Бундеслиге провел уже легендарный нападающий Тома Мюллер. Впрочем, действующий чемпион Германии в лице леверкузенского "Байера" еще как минимум на неделю придерживал титул у себя, поскольку команда Хаби Алонсо также победила в 31-м туре, обыграв "Аугсбург" (2:0).

Барса обыграла Реал и завоевала Кубок Испании

И на конец, к главному матчу всей субботы в европейском футболе, который плавно перетек на воскресенье. Речь идет, конечно, об "Эль-Класико"! В финале Кубка Короля сошлись испанские гранды и титаны: каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". В основное время "блауграна" и "сливочные" победителя не выявили и перешли к овертаймам. В итоге, встреча закончилась со счетом 3:2, а победный забитый мяч оформил французский защитник "сине-гранатовых" Жуль Кунде - на 116-й минуте. Примечательно, что уже в компенсированное время к дополнительным таймам удаления в составе мадридцев получили Васкес и Рюдигер.

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