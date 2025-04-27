Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Поражено более трехсот единиц техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 1030 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 306 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 948640 (+1030) человек,
- танков ‒ 10719 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 27007 (+42) ед,
- РСЗО – 1373 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34011 (+114),
- крылатых ракет ‒ 3196 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 46187 (+136) ед,
- специальной техники – 3860 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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