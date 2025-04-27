  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

В тренде

Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Общие новости

Поражено более трехсот единиц техники

Силы Обороны ликвидировали и ранили более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 1030 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 306 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 948640 (+1030) человек,
  • танков ‒ 10719 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22325 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 27007 (+42) ед,
  • РСЗО – 1373 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1145 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34011 (+114),
  • крылатых ракет ‒ 3196 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 46187 (+136) ед,
  • специальной техники – 3860 (+0).
По теме
yellow-arrow
Кубок Барсы, чемпионство Селтика, поражение Миколенко, падение Черноморца, ничьи Кривбасса и Карпат. Главные новости за 26 апреля
yellow-arrow
Жена Ракицкого осталась недовольна судейством в матче Черноморец - Рух
yellow-arrow
Будут санкции. Тренер Динамо U19 прокомментировал драку и удаление в матче с Шахтером
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости