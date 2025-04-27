Россияне атаковали ночью 149 БпЛА. Сколько удалось сбить ПВО?
Шесть регионов пострадали
Генштаб
Россияне в очередной раз провели ночную атаку по Украине с воздуха с 26 на 27 апреля. В этот раз они применили 149 ударных дронов и беспилотников-имитаторов других типов.
Их запускали по четырем направлениям: Курск, Брянск, Орел и Приморско-Ахтарск.
“Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.
67 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в сообщении пресс-службы ПС ВСУ.
Сразу шесть регионов пострадали из-за этой атаки: Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.
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