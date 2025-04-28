Камбэк Динамо в игре с Шахтером, чемпионство Ливерпуля, голы Яремчука, Зубкова и Сикана. Главные новости за 27 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 апреля

В центральном матче второго круга УПЛ "Шахтер" и "Динамо" забили на двоих четыре мяча. Более ловкими оказались игроки "Шахтера" – уже на шестой минуте Кевин открыл счет с пенальти, а на 20-й забил Эгиналду. "Динамо" пришло в себя уже после перерыва. Сначала отыграл один гол Ванат, а точку в матче на 90+3 минуте поставил Ванат – 2:2. "Динамо" сохраняет отрыв в десять очков от "Шахтера", преимущество киевлян над "Александрией" составляет четыре балла.

Не был определен победитель и в матче "Колоса" с "Полесьем". Житомирская команда была впереди благодаря голу Сарапия в первом тайме, но "Колос" усилиями Велетня отыграл один гол во втором тайме. Более того – в дополнительное время "Колос" забил еще один гол, но он был отменен из-за офсайда – 1:1.

Команда Юрия Максимова заработала крайне важные для себя очки в борьбе за выживание, одержав первую победу за пять туров в УПЛ. Три очка в матче с "Вересом" полтавской "Ворскле" принесли голы Кане, Ндукве и Малыша. "Ворскла" остается в зоне переходных матчей, но отдалилась от зоны прямого вылета.

"Ливерпуль" оформил чемпионский титул за четыре тура до завершения лиги, эффектно разгромив "Тоттенхэм" (5:1). Команда Арне Слота набрала 82 очка и стала недосягаемой для второго "Арсенала". Это двадцатое чемпионство "Ливерпуля" в истории, столько же раз выигрывал лигу "Манчестер Юнайтед". Сам "Юнайтед" в воскресенье поделил очки с "Борнмутом" Ильи Забарного (1:1).

В чемпионате Италии после 34 тура сменился лидер после неожиданного поражения "Интера" на своем поле от "Ромы" (0:1, гол Суле). Артем Довбик вышел в старте "Ромы" и был заменен на 85-й минуте. Поражением "Интера" воспользовался "Наполи", который переиграл "Торино" благодаря дублю Мактомини (2:0). Команда Антонио Конте имеет отрыв в три очка. Также в воскресенье "Аталанта" сыграла вничью с Лечче (1:1), а "Ювентус" победил "Монцу" (2:0).

Феерическая игра "Трабзонспора" с "Аланьяспором" (4:3) стала таковой благодаря хорошей игре украинских легионеров. Свой очередной гол забил Александр Зубков, кроме того, на счету вингера ассист. Но превзошел достижение Зубкова Даниил Сикан, который не только забил свои первые два гола за "Трабзонспор", но и тоже отличился ассистом.

"Олимпиакос" уже стал чемпионом Греции, но продолжает побеждать, и с голами Романа Яремчука. Украинскому нападающему удалось забить свой очередной гол в игре с "АЕКом" (2:0) после выхода на замену во втором тайме.

Компанию "Кристал Пэлас" в финале Кубка Англии составит "Манчестер Сити", который переиграл в своем полуфинальном матче "Ноттингем Форест". По голу в ворота "лесников" забили Льюис и Гвардиол (2:0). Финал состоится 17 мая.