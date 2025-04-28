Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Акцент на автомобильной технике
Генштаб ЗСУ
За последние сутки Силы обороны уничтожили 1160 захватчика, 31 артсистему и 105 единиц автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 949 800 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 10 723 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 22 338 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 27 038 (+31) ед;
- РСЗО - 1373 ед;
- средства ПВО - 1145 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 083 (+72) ед;
- крылатых ракет - 3196 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 46 292 (+105) ед;
- специальной техники - 3860 ед.
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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