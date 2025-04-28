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Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Более тысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки Силы обороны уничтожили 1160 захватчика, 31 артсистему и 105 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 949 800 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 10 723 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 338 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 27 038 (+31) ед;
  • РСЗО - 1373 ед;
  • средства ПВО - 1145 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 083 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 292 (+105) ед;
  • специальной техники - 3860 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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