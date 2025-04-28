Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
Удалось договориться
Telegram/Денис Шмигаль
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Важная встреча с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические команды.
Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", - написал он в Telegram.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон с начала полномасштабной войны выделил Украине более 300 млрд долларов, и эти деньги должны быть возвращены.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обеим странам.
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