Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Важная встреча с Министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами. Над документом работают юридические команды. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания", - написал он в Telegram.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон с начала полномасштабной войны выделил Украине более 300 млрд долларов, и эти деньги должны быть возвращены.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обеим странам.