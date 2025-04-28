Украина предложила новый способ для взыскания репараций с РФ
Нужна лишь политическая воля
Getty Images/Global Images Ukraine
Украина предложила ввести пошлину на импорт товаров из РФ. Средства с этого будут идти на восстановление государства.
Эта идея обсуждалась в рамках визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже имеет подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. Цель - их конфискация.
"Использование российских замороженных активов. Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые мы используем для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Но наша цель - полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", - написал Шмыгаль в Telegram.
Ранее сенаторы США призвали президента Дональда Трампа использовать замороженные активы для давления на РФ.
Читайте такжеПредварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака
- Официально: Усик сразится против Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
- Шевченко сделал заявление относительно допуска российских команд в еврокубки
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО