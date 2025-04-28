Украина предложила новый способ для взыскания репараций с РФ

Украина предложила ввести пошлину на импорт товаров из РФ. Средства с этого будут идти на восстановление государства.

Эта идея обсуждалась в рамках визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина уже имеет подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. Цель - их конфискация.

"Использование российских замороженных активов. Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые мы используем для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления. Но наша цель - полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", - написал Шмыгаль в Telegram.

Ранее сенаторы США призвали президента Дональда Трампа использовать замороженные активы для давления на РФ.



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