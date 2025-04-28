Трамп призвал Путина прекратить войну и заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма
Комментарий о последних событиях, связанных с переговорами
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия, а также прокомментировал последний разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
"Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России.
Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни.
Встреча с Зеленским была замечательной. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше - увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала.
Я вижу, что Зеленский стал спокойнее, я думаю, он понимает картину, я думаю, он хочет заключить сделку. Готов ли он отказаться от Крыма? Думаю, да", - цитирует американского лидера CNN.
Напомним, в субботу Трамп встретился с Зеленским перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Ярмоленко: Эта ничья для нас как победа. Заставили Шахтер 45 минут защищаться
- Игра Динамо заставляет девушек седеть. На ничью с Шахатрем отреагировали дочь Шацких и жена Дубинчака
- Серия А. Наполи убегает от Интера, Аталанта подпускает Ювентус
- Сырский: Неся критические потери на фронте, Россия действует методами террористов
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира