Трамп призвал Путина прекратить войну и заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма

Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия, а также прокомментировал последний разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

"Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России.

Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни.

Встреча с Зеленским была замечательной. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше - увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала.

Я вижу, что Зеленский стал спокойнее, я думаю, он понимает картину, я думаю, он хочет заключить сделку. Готов ли он отказаться от Крыма? Думаю, да", - цитирует американского лидера CNN.