Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
Без человеческих жертв
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Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения российских дронов. К счастью, пилот выжил.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.
Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Су-27 - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. Вместе с самолетом МиГ-29 он является основным самолетом истребительной авиации украинских военно-воздушных сил.
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