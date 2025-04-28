Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА

Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения российских дронов. К счастью, пилот выжил.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - говорится в сообщении.