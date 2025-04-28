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Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА

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Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения российских дронов. К счастью, пилот выжил.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Су-27 - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. Вместе с самолетом МиГ-29 он является основным самолетом истребительной авиации украинских военно-воздушных сил.

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ВСУ война с россией истребители БПЛА
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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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