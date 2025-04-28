Путин анонсировал новое перемирие в войне с Украиной
Повторение недавних событий
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правитель РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии в войне, которое приходится на дни празднования Дня победы.
По информации пресс-службы Кремля, перемирие продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.
"Россия считает, что Украина должна последовать примеру и также объявить перемирие в дни 80-летия Победы.
В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ.
Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивного взаимодействия с международными партнерами", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз Путин объявлял перемирие перед Пасхой. Оно должно было предусматривать остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.
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