Путин анонсировал новое перемирие в войне с Украиной

Правитель РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии в войне, которое приходится на дни празднования Дня победы.

По информации пресс-службы Кремля, перемирие продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

"Россия считает, что Украина должна последовать примеру и также объявить перемирие в дни 80-летия Победы. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивного взаимодействия с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлый раз Путин объявлял перемирие перед Пасхой. Оно должно было предусматривать остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля.



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