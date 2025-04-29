Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 28 апреля

"Карпаты" планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ. Игорь Бурбас рассказал, что "львы" хотят расстаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей, поскольку он не вписывается в тактические планы тренера "Карпат" Владислава Лупашко. Львовский клуб готов обменять игрока на одного из двух легионеров. Первый кандидат - вингер "Александрии" Безерра. За него клуб хочет выручить не менее 3 миллионов евро. Второй в списке - Мухарем Яшари из ЛНЗ.



Запорожский "Металлург" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Ильей Близнюком. Также клуб покидают и его помощники - Дмитрий Невмывака, Владимир Полевой и Евгений Проценко.

Отметим, что сейчас "Металлург" с 19 очками идет 6-м в турнирной таблице Первой лиги в группе Выбывание.

Защитник "Карпат" и сборной Украины Алексей Сыч, который получил травму в мартовском матче раунда плей-офф Лиги наций с Бельгией (получил повреждение медиальной коллатеральной связки), начал работу с мячом, но пока что по индивидуальной программе. Об этом сообщает Sport.ua

Ожидается, что Сыч вернется в общую группу "Карпат" через десять дней и может попасть в заявку львовян на поединок 28 тура - с "Александрией", который пройдет 11 мая.

Как сообщает издание Marca, центральный защитник "сливочных" Антонио Рюдигер может нуждаться в операции после травмы, полученной в финале Кубка Испании против "Барселоны" (3:2 после д.в.). Отмечается, что 32-летний немец может пропустить Клубный чемпионат мира этого года, поскольку он повредил свой мениск. Вскоре игроку проведут тщательное медицинское обследование для того, чтобы определить степень тяжести травмы, которая может вывести его из игры минимум на три месяца, если Рюдигер согласится на хирургическое вмешательство.

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Интер" активно работает над трансфером нападающего Джонатана Дэвида. Ожидается, что 25-летний канадец покинет "Лилль" этим летом, когда истечет срок его контракта. Он будет доступен на правах свободного агента, что привлекло внимание многих топ-клубов. Источники утверждают, что "нерадзурри" приближаются к финализации сделки с форвардом, включая условия по агентским комиссиям и другим деталям. Президент клуба Джузеппе Маротта решительно настроен подписать игрока.

Некоторые тренерские перестановки по окончании сезона могут произойти летом в двух клубах УПЛ. Об этом сообщает журналист Владимир Крамар. Так, под вопросом остается судьба главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба. Его контракт с клубом завершается летом, и пока стороны не заключили новое соглашение. Поэтому есть вероятность, что Вернидуб летом может покинуть команду. В то же время, на место "Вернидуба может прийти Юрий Максимов, который сейчас работает с "Ворсклой".

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить на посту рулевого "Шахтера" Марино Пушича. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По словам источника, об этом варианте серьезно раздумывает владелец Ринат Ахметов. Ранее президент донецкого клуба полагался исключительно на тренеров-легионеров, но сейчас, по причине успешных выступлений "Александрии" в этом сезоне, готов изменить этим традициям и пригласить Ротаня.



"Страсбур", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, продлил контракт со своим главным тренером Лиамом Розеньйором. Новый договор специалиста с командой рассчитан до июня 2028 года. Напомним, Лиам возглавил "Страсбур" летом 2024 года. Под его руководством французский клуб в текущем сезоне одержал 17 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений во всех турнирах.