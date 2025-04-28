Лавров выдвинул условия России для "урегулирования" войны с Украиной
Много условий РФ, которые особо не изменились
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Условия РФ о прекращении войны с Украиной включают нейтральный статус нашей страны и признание оккупированных территорий.
Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo, информирует РБК-Украина.
Он назвал перечень условий, которые Москва считает "основами для урегулирования украинского кризиса".
Российский министр заявил, что одним из главных пунктов должен быть отказ Украины от членства в НАТО и закрепление ее нейтрального статуса.
Лавров также озвучил претензии относительно "нарушения прав русскоязычных" и требование международного признания оккупированных украинских территорий, включая Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.
По словам Лаврова, эти территориальные "реалии" должны быть закреплены юридически, а все обязательства Украины должны иметь "бессрочный характер".
Кроме этого, Россия требует "демилитаризации и денацификации" Украины - терминов, которыми Кремль обычно прикрывает попытки подчинить или уничтожить украинскую государственность.
Лавров также выдвинул требования отменить санкции против РФ, снять ордера на арест российских чиновников и вернуть замороженные российские активы.
Глава МИД РФ заявил, что Россия продолжает диалог с администрацией Дональда Трампа по возможному "урегулированию", зато обвинил Евросоюз в "подрыве переговорного процесса".
Также он выразил возмущение планами стран НАТО усилить поддержку Украины, в частности через поставки вооружения и развертывание дополнительных военных контингентов в регионе.
В то же время Лавров в очередной раз заявил, что Россия "открыта к переговорам", но снова возложил ответственность за отсутствие диалога на Киев.
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