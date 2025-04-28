Трамп хочет постоянного прекращения огня в Украине, а не временного, - заявление Белого дома
В Белом доме заявили, что у Трампа "растет разочарование"
фото з відкритих джерел
В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа "растет разочарование" и Украиной, и Россией.
Об этом пишет Clash Report.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.
"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.
Напомним, что 28 апреля 2025 года российский президент Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дне празднования 80-летия Победы.
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