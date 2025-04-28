В МИД Украины отреагировали на заявление Кремля о "перемирии"

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление Кремля об одностороннем объявлении "перемирия" на 8 мая, отметив, что если Россия действительно хочет мира, то должна прекратить огонь немедленно, а не привязывать это к символическим датам.

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Об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно.

Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить уже сейчас и сохранять тишину в течение любых 30 дней – это будет реальным шагом, а не просто жестом для парада", - пишет Сибига.

Министр также подчеркнул, что Украина готова поддержать длительное, устойчивое и полное прекращение огня.

"И мы постоянно предлагаем это – минимум на 30 суток", – добавил министр.

Напомним, что в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.

Перед этим Путин уже объявлял "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что россияне будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.