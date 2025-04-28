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Трамп: Я управляю США и миром, мне очень весело

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Трамп: Я управляю США и миром, мне очень весело

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "очень весело" размышлять о том, чем его второй срок отличается от первого, и что на этот раз он руководит не только своей страной, но и всем миром.

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Об этом он сказал в интервью Atlantic.

"В первый раз мне надо было выполнять две задачи - управлять страной и выживать; у меня были все эти негодяи и мошенники. А во второй раз я управляю страной и миром. Мне очень весело, учитывая то, что я делаю. Вы знаете, то, что я делаю, - это очень серьезное дело", - заявил он.

Как отмечается, Трамп, очевидно, в восторге от того, как проходят его первые 100 дней на посту главы Белого дома.

При этом некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".

"В первый срок, в первые недели, это было просто: "Давайте взорвем это место". А на этот раз он взрывает его с блеском в глазах", - добавляет один из приспешников Трампа Брайан Баллард.

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